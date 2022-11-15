مشجع يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين في الإمارات لتحية ميسي

انتشرت على نطاق واسع صورة لمشجع يبدو من خلال لباسه أنه إمارتي، وهو يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين في معسكره في أبوظبي، لإلقاء التحية على النجم ليونيل ميسي.





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ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بمونديال قطر

وأقام منتخب الأرجنتين، يوم الاثنين، تدريبا مفتوحا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، حيث غصت مدرجات الملعب بالمتفرجين، وأشارت تقارير إلى حضور 11 ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب.ويبدو من خلال الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشجع الذي كان يرتدي جلابية، لم ينجح في الوصول لميسي بسبب يقظة حراس الملعب الذين تدخلوا لإيقاف المشجع.ويتخلل معسكر الأرجنتين في أبوظبي، خوض مباراة ودية أمام الإمارات المضيفة بعد غد الأربعاء.وتستعد الأرجنتين لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث تستهل مبارياتها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.من ناحية أخرى رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 3 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.وقال ميسي في مقابلة مع الموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: "منتخبات البرازيل، وفرنسا، وإنجلترا، أعلى نسبيا من باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال".وأضاف "لدينا آمال كبيرة. منتخب الأرجنتين فريق مميز ويؤدي بحماس، لكن علينا أن نتعامل مع الأمور بشكل تدريجي".وحذر قائد منتخب الأرجنتين من أن "دور المجموعات في كأس العالم لا يعتبر سهلا على الإطلاق".