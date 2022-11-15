وكالات - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.
أردوغان يلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين
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