أردوغان يلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

وكالات - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.







وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية نور الدين نباتي والزراعة وحيد كيريشجي والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.



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وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية نور الدين نباتي والزراعة وحيد كيريشجي والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.