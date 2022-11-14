وكالات - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة لعربة رضيع بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول، وسط حالات تعاطف وحزن مع ضحايا الانفجار الذي خلف 6 قتلى.
صورة "مؤلمة" في موقع تفجير اسطنبول تجتاح مواقع التواصل
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