صورة "مؤلمة" في موقع تفجير اسطنبول تجتاح مواقع التواصل

وكالات - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة لعربة رضيع بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول، وسط حالات تعاطف وحزن مع ضحايا الانفجار الذي خلف 6 قتلى.







وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العربة، معربين عن تعاطفهم وحزنهم لهذا المشهد الأليم، فيما لم يذكر بين أسماء الضحايا وأعمارهم، أي رضيع.



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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العربة، معربين عن تعاطفهم وحزنهم لهذا المشهد الأليم، فيما لم يذكر بين أسماء الضحايا وأعمارهم، أي رضيع.