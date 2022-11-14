أظهر مقطع فيديو لحظة انفعال وغضب الفنانة المصرية هند عاكف على منظمي حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إثر منعها من الدخول للحفل.





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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية يظهر انفعال هند عاكف لدى منعها من دخول حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قيل إنها منعت من الدخول بداية لارتدائها فستانا مخالفا لـ"الدريس كود" الذي أعلنه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.وفي مقطع الفيديو، ظهرت الفنانة هند عاكف وهي تقول بصوت مرتفع: "ده مهرجان بلدي مينفعش أبدا حد يمنعني من أنا أدخل..أنا فنانة ومن حقي أدخل"، بينما تم السماح لها بعد ذلك بالدخول بعد تدخل إدارة المهرجان إلى الريد كاربت وحفل افتتاح المهرجان.وأوضحت هند عاكف، لصحيفة "المصري اليوم"، أن منعها من الدخول بسبب عدم وجود بطاقة الدعوة بحوزتها وليس بسبب "الدريس كود.. هناك من النجوم والموجودين تدخلوا لإنهاء الأزمة".وحول إطلالتها التي كانت ترتديها فستان مزين ومصمم بصور عدد من النجو، علقت الفنانة المصرية قائلة: "كل الموجودين أشادوا بيه ومبسوطين، وحتى الفنان مصطفى فهمي سألني فين صورتي، قلت له حسين فهمي موجود"، لافتة إلى أن الفستان الذي ترتديه يجمع صور رموز الفن في مصر، من بينهم حسين فهمي، وعادل إمام، وأحمد زكي، وسمير غانم، ودلال عبد العزيز، وممدوح عبد العليم، وعلاء ولي الدين، وفريد شوقي، وهدى سلطان".