أردوغان يصف هجوم إسطنبول بـ "الإرهابي" ويتوعد المنفذين


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 16:53 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء يوم الأحد، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.


وكشف أردوغان، حصيلة التفجير الذي وقع في جانب من شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، قائلا إنها وصلت إلى ستة قتلى و53 جريحا.

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ووصف الرئيس التركي الهجوم "الشنيع" مشددا على ملاحقة الإرهاب، فيما دعت السلطات الموجودين على مقربة من المكان إلى عدم مغادرة البيوت والمحلات.

وأشار أردغان إلى أن هجوم اسطنبول جرى تنفيذه بقنبلة، فيما بدأ المدعي العام في المدينة تحقيقا لمعرفة ملابسات التفجير.
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وتابع الرئيس التركي أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور محتمل لامرأة في الهجوم الذي وقع باسطنبول.

واستطرد أردوغان "ليكن شعبنا على ثقة بأن منفذي التفجير سينالون العقاب الذي يستحقونه".

في غضون ذلك، أظهرت كاميرا أمنية مثبتة في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول لحظة الانفجار.

ويظهر في مقطع الفيديو، أن الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية

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