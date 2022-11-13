بسبب مرتضى منصور..الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا ضد قناة الزمالك المصرية

قررت لجنة الشكاوي واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك المصرية التي ظهرت خلال 48 ساعة الأخيرة.







وكانت اللجنة قد تلقت شكاوي كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي.



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وقررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك.



وأكد المجلس أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري.

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ويهيب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.







وكان مرتضى منصور، هاجم



وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.



وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران أمس الخميس.



وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيه.



وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".



وكانت اللجنة قد تلقت شكاوي كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي.وقررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك.وأكد المجلس أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري.ويهيب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.وكان مرتضى منصور، هاجم حسام وشيرين بعد خبر عودتهما لبعض خلال حديثه عبر قناة "الزمالك"، وقال ساخرا: "عندنا خبر مهم النهاردة، أهم من أي حاجة، شيرين رجعت لحسام حبيب".وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران أمس الخميس.وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيه.وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".