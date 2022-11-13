وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع نظيره المالطي حول ملفات أمنية وسياسية واقتصادية

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت بباريس، جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا، إيان بورج، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.





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وأفاد بيان وزارة الخارجية الجزائرية بأنه في ختام مشاركته بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس للسلام، ناقش لعمامرة مع بورج، "العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا في شتى المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها والرقي بها إلى مستوى الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا بالنقاش أبرز الملفات الأمنية والسياسية والأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأكد البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على "ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين دبلوماسيتي البلدين على مستوى المنظمات وأطر التعاون التي تجمع الجزائر ومالطا على غرار الشراكة الأورو متوسطية ومجموعة 5+5 وهيئة الأمم المتحدة.