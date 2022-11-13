"واشنطن بوست": واشنطن تتهم أبو ظبي بمحاولة التأثير والتلاعب في سياساتها الخارجية


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 06:32قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - كشفت مصادر في أجهزة المخابرات الأمريكية، أن الإمارات تحاول التأثير والتلاعب بسياسة الولايات المتحدة لفترة طويلة، باستخدام كل من الأساليب القانونية وغير القانونية.


ووفقا لهذه الادعاءات، استغلت الإمارات نقاط الضعف في النظام السياسي الأمريكي، بما في ذلك رعاية الحملات والضغط، للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالحها، يشار إلى أن الممارسات استمرت لفترة طويلة وطالت عدة إدارات أمريكية.

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بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تقرير الخدمات الخاصة غير معتاد تماما، لأنه يتعامل مع محاولات التدخل في السياسة الأمريكية من قبل دولة صديقة لواشنطن.

وأضافت الصحيفة، تم التأكيد على أن بعض أساليب التأثير على السياسة الأمريكية التي اتخذتها الإمارات هي ممارسة شائعة للنظام السياسي الأمريكي بسبب تفاصيل التشريع، وبحسب مصادر الصحيفة، فإن بعض الأنشطة الإماراتية الأخرى في الولايات المتحدة "بدت أشبه بالتجسس".
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ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أنفقت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 154 مليون دولار على أنشطة التأثير في الولايات المتحدة منذ عام 2016.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على التبرعات للجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، مشيرة إلى أن العديد منها نشر تقارير تحتوي على استنتاجات مؤيدة لمصالح دولة الإمارات.

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