ارتفاع ضحايا سقوط حافلة بنهر النيل إلى 19 قتيلا


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 16:01قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - ارتفع عدد قتلى سقوط حافلة بنهر النيل شمالي مصر، السبت، إلى 19 قتيلا، وفق حصيلة مبدئية رسمية.


وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، بأن حافلة سقطت في ترعة الرياح التوفيقي بمحافظة الدقهلية، وتم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف لمقر الحادث.

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وأضافت أن "الحصيلة المبدئية للحادث أسفرت عن وفاة 19 آخرين وإصابة 6".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بأن "سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 19 شخصا، وإنقاذ 6 آخرين من ركاب الحافلة (دون تحديد عددهم الإجمالي)".
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وأضاف: "لا تزال جهود قوات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ضحايا آخرين".

وفي وقت سابق السبت، أفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة بمصرع 16 وإصابة 17 جراء سقوط الحافلة.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

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