مقتل شرطي في حادث طعن بالعاصمة البلجيكية بروكسل


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 08:28قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - قتل رجل شرطة وأصيب آخر في هجوم طعن في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الخميس. وقال مسؤول قضائي بلجيكي إنه يشتبه بأن لهذا الهجوم صلة بالإرهاب.


وقالت الشرطة البلجيكية إن المهاجم المشتبه به قتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد عملية الطعن، مبينة أن "إحدى دورياتنا تعرضت لهجوم مسلح بسكين، ثم استدعى الشرطيان تعزيزات واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".

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وأفادت بأنه "تم نقل رجلي الشرطة والمهاجم إلى المستشفى"، قبل أن يتوفى احد الشرطيين.

وأكد المسؤول القضائي الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات أن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي".
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وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، وقع الهجوم في نحو الساعة 7:15 مساء بالتوقيت المحلي، وصاح المهاجم "الله أكبر".

وقالت صحيفة "لو سوار" إن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.

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