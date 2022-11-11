رجل يلقي البيض على الملك تشارلز الثالث


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 07:49قراءة: 0 د, 13 ث
      
تعرض الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا يوم الأربعاء إلى حادث إلقاء البيض عليه أثناء جولة في مدينة يورك الإنجليزية مع زوجته كاميلا، الملكة القرينة


لا يبدو أن البيض قد أصاب أيا من الزوجين الملكيين. واعتقلت الشرطة رجلا عقب الحادث

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