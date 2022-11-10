أول فندق عائم لمشجعي المونديال يصل ميناء الدوحة


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 11:45قراءة: 0 د, 22 ث
      
حطت صباح اليوم سفينة MSC World Europa رحالها في ميناء الدوحة، وذلك تمهيدا لاستقبال المشجعين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.


وتعد السفينة فندقاً عصرياً عائماً، حيث تتكون من 22 طابقاً باتساع 47 متراً وتضم 2,626 كبينة وأكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة. وتواكب السفينة أحدث المعايير الحديثة على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة، ويتوقع أن تعيد رسم ملامح مستقبل سفن الرحلات البحرية بتجربتها المليئة بالخيارات الترفيهية المتنوعة.

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