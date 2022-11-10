اعتقال ضابط مصري سابق يحمل جوازا أمريكيا بالإمارات بتهمة الدعوة لمظاهرات 11/11

وكالات - اعتقلت الشرطة الإماراتية مصريا قادما من الولايات المتحدة يحمل جواز سفر أمريكي يدعى شريف عثمان وهو ضابط سابق، شارك في الدعوة للتظاهر في مصر في 11 نوفمبر المقبل.





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محمد علي يثور غضبا بعد القبض على الضابط السابق شريف عثمان

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وتم اعتقال عثمان فور وصوله إلى دبي لزيارة عائلية، وتم احتجازه في إحدى مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.وكشف رجل الأعمال المصري محمد علي عن أسباب تواجد ضابط القوات المسلحة المصري السابق شريف عثمان في دبي، قبل القبض عليه.وأضح محمد علي أن شريف عثمان "أبلغه بتوجهه إلى دبي لزيارة شقيقته ووالدته التي جاءت من مصر، حيث تتجمع العائلة سنويا هناك"، مشيرا إلى أن عثمان حاصل على الجنسية الأمريكية.وأشار علي إلى أن عثمان تم القبض عليه في مطار دبي، تمهيدا لتسليمه لمصر.وأثار نبأ القبض على عثمان غضب محمد علي، الذي قال إنه لا يمكن تسليمه لمصر بسبب جنسيته الأمريكية.