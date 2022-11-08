قائمة مغادري "تويتر" من المشاهير تتسع


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 09:21قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلنت مقدمة برنامج "The View" ووبي غولدبيرغ، الإثنين، أنها ستغادر موقع "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت "بالراحة".


وقالت: "سأخرج، وإذا استقر الأمر وشعرت براحة أكبر، فربما أعود، ولكن اعتبارا من الليلة، انتهيت من استخدام تويتر".

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وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم:

المغنية الأميركية، سارة باريلز: لقد كان تويتر ممتعا، أنا خارجة أراكم على منصات أخرى.
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المنتجة الهوليودية، شوندا رايمز: لا تتسكع في أي شيء يخطط له ماسك، إلى اللقاء.
المغنية الأميركية، توني براكستون: تويتر لم يعد مكانا آمنا، أنا مصدومة ومذعورة من حرية التعبير.
منتج الأفلام الأميركي، براين كوبيلمان: نعم حقا تجدونني على انستغرام وتيك توك.
نجمة هوليود، تيا ليوني: لقد خرجت من تويتر اليوم، الكثير من الكراهية والكثير في الاتجاه الخاطئ.

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