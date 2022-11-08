ترامب يعد بإصدار "إعلان هام جدا" في 15 نوفمبر


Publié le Mardi 08 Novembre 2022 - 07:11قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024.


وترامب الذي لم يقر أبدا بحقيقة خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، ألمح على مدى شهور إلى استعداده لدخول هذا المعترك مجددا.

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وقال ترامب في تجمع حاشد في أوهايو الاثنين، عشية الانتخابات النصفية التي ستحدد من سيهيمن على الكونغرس قائلا: "دون التقليل من أهمية الانتخابات الهامة جدا بل المصيرية غدا.. سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

وبالاستناد الى الرسالة التي بعث بها الأسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال بأنه "يرجح جدا جدا جدا بأنه سيفعل ذلك مجددا"، يمكن توقع أن يؤكد الثلاثاء المقبل نيته الترشح للرئاسة.

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