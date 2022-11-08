رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته بقمة المناخ في مصر

وكالات - استشهد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بآية من سورة القصص في كلمته خلال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين.





وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

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وقال هرتسوغ: ""، الآية 77 من سورة القصص.وأضاف: "فلنعمل على إنقاذ العالم بفضل ما رزقنا الله من نعمه، فهو خلقنا جميعا على صورة الله".وصرح الرئيس الإسرائيلي: "دعونا نحول حالة الطوارئ المناخية إلى فرصة لمعالجة نزاعات القرن العشرين، وبالتالي تعزيز التعاون الذي تمس الحاجة إليه في القرن الحادي والعشرين.. دعونا نستفيد من الشراكات الإقليمية الحيوية كطريق نحو الشمولية والاستقرار والازدهار، لتشكيل الشرق الأوسط المشترك المتجدد".وتابع قائلا: "إن شراكة الازدهار الأخضر والازدهار الأزرق التي تعكس نية الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء الخضراء، ونية إسرائيل لتزويد الأردن بالمياه المحلاة بمشاركة ودعم مباشرين من الولايات المتحدة والإمارات، مثال على شراكات خلاقة ومربحة للجانبين ستساهم في استقرار المنطقة بأكملها".