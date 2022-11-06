السعودية تهزم إيسلندا ودّيا استعدادا لمونديال قطر


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تغلب منتخب السعودية لكرة القدم على نظيره الأيسلندي1-0 الأحد في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن برنامج "الأخضر" الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.


وسجل سعود عبد الحميد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

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وكانت المباراة الرابعة لـ"الأخضر" في معسكر أبوظبي، بعدما سبق له الفوز على مقدونيا الشمالية 1-0، والتعادل مع ألبانيا 1-1 وهندوراس 0-0.

وتخوض السعودية آخر مبارياتها في العاصمة الإماراتية أمام بنما الخميس، قبل العودة إلى الرياض للقاء كرواتيا في 16 نوفمبر الحالي.
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ويتوجه "الأخضر" بعد مباراة كرواتيا إلى الدوحة لخوض منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر التي تضم أيضا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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