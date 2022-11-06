وكالات - ذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية يوم الأحد أن طائرة تحطمت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا . وقالت إنه تم إنقاذ 15 شخصًا حتى الآن ، لكن لم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك أي قتلى.
تنزانيا: تحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا
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الأحد 06 نوفمبر 2022 | 11 ربيع الثاني 1444
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