تنزانيا: تحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 10:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - ذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية يوم الأحد أن طائرة تحطمت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا . وقالت إنه تم إنقاذ 15 شخصًا حتى الآن ، لكن لم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك أي قتلى.


ونشرت تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.

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