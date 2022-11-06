تنزانيا: تحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا

وكالات - ذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية يوم الأحد أن طائرة تحطمت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا . وقالت إنه تم إنقاذ 15 شخصًا حتى الآن ، لكن لم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك أي قتلى.







ونشرت تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.



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ونشرت تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.