زيلينسكي يعلن عزمه تشكيل أسطول من "المسيّرات البحرية"


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 07:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، عن عزمه إنشاء" أسطول من الدرونات البحرية"، مؤكدا أن الإعداد جارٍ لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك الهدف.


وقال زيلينسكي في تصريح نشر بموقع الرئاسة الأوكرانية: "سنطلق الأسبوع المقبل حملة لجمع التبرعات. سنجمع الأموال لأسطول من الطائرات البحرية بدون طيار".

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وأضاف: "أنا متأكد من أن ملايين الأشخاص سيدعمون هذا التوجه في سبيل دفاعنا عن أنفسنا".

وتابع قائلا: "سيكون الغرض من هذه الطائرات المسيّرة حماية مناطقنا البحرية فقط".
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وجاء تصريح زيلينسكي في ذات اليوم الذي أعلنت فيه إيران على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، مصرّا على أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.

وفي تصريح قال عبد اللهيان: "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".

وأوضح: "إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا"، مبرزا "إيران ما تزال ملتزمة بوقف الصراع".

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