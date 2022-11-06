كورونا ... الصين تسجل أكبر زيادة بالإصابات اليومية في 6 أشهر

وكالات - أعلنت الصين اليوم الأحد أنها سجلت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ستة أشهر.





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إصابات كورونا

ويأتي الإعلان الصيني بعد يوم من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمكافحة المرض، في تصريح من المرجح أن يخيب آمال المستثمرين في تخفيف تلك القيود.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو.وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض، علما أن البلاد لم تسجل وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.ورغم أن عدد الحالات منخفض للغاية وفقا للمعايير العالمية، إلا أن الصين وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بدء الجائحة تتمسك بسياسة (صفر كوفيد) الصارمة التي تتضمن عمليات إغلاق وحجر صحي واختبارات متكررة للكشف عن المرض وتراجع كبير في التنقل الداخلي.حتى الخامس من نوفمبر سجل بر الصين الرئيسي 263554 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.أظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض، مقارنة مع 37 حالة مصحوبة بأعراض وخمس حالات بدون أعراض في اليوم السابق.أفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت خمس حالات بدون أعراض، وذلك مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض وخمس حالات بدون أعراض في اليوم السابق.سجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مقابل سبعة في اليوم السابق.قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، سجلت 66 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1259 إصابة بدون أعراض.