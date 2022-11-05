البحرين: بابا الفاتيكان يدعو إلى تكريس مفاهيم الإخوّة بين البشر

وكالات - دعا بابا الفاتيكان فرنسيس في الكلمة التي ألقاها بالقداس الذي أقيم بملعب البحرين الوطني إلى تكريس مفاهيم الإخوة بين البشر.





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وتجمع قرابة ثلاثين ألف شخص السبت في استاد البحرين الوطني، حضروا بحماسة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في القداس الذي ترأسه البابا فرنسيس، في ثالث يوم من زيارته إلى المملكة.وتوزع المشاركون في القداس على مقاعد ملعب البحرين الوطني، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة في منطقة الرفاع.والقداس السبت هو ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك، بعد محطة أولى مساء الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج، التي دخلها على وقع التصفيق والدموع.وأقامت البحرين البالغ تعداد سكانها 1.4 مليون نسمة، علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000، علما أن نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي يقطنها، هم عمال بشكل أساسي.