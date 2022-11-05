روسيا.. بدء اختبار غواصة نووية جديدة في البحر الأبيض

وكالات - أبحرت غواصة "كراسنويارسك" النووية متعددة المهام من حوض "سيفماش" الروسي لصناعة الغواصات، في إطار اختبارات نهائية ستخضع لها في البحر الأبيض.





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أعلن ذلك، ميخائيل بودنيتشيتكو مدير المعمل حيث تم بناء الغواصة وقال إن المعمل كان قد أنهى اختباراته للغواصة نهاية يونيو الماضي، وستجري الآن الاختبارات بحضور الأخصائيين من البحرية الروسية والخبراء في مكتب" "مالاخيت" البحري في بطرسبورغ حيث تم تصميم الغواصة.يذكر أن "كراسنويارسك" هي الغواصة الثانية من المشروع المذكور والتي تم بناؤها على دفعات. وبدأ بناؤها عام 2014 لتنزل في البحر يوم 30 يوليو عام 2021.أما الغواصة الأولى من هذا المشروع، وهي غواصة "قازان"، فتم تسليمها للبحرية الروسية في 7 مايو عام 2021.وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية بأن غواصة "قازان" غطست آنذاك إلى عمق 600 متر في منطقة واقعة بين بحري بارنتس والنرويج، ما يعتبر أكبر عمق يمكن أن تنزل إليه.يذكر أن الغواصات من هذا المشروع يتم تسليحها بصواريخ "اوميكس" و"كاليبر" المجنحة وبلغت سرعتها 31 عقدة بحرية تحت الماء و16 عقدة بحرية على سطح الماء، عدد طاقمها 90 فرد. ويمكن أن تبقى الغواصة في البحر لمدة 100 يوم.