وكالات - نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار.





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وأبلغ بوريطة الوكالة بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى زيارة المغرب "للحوار"، بعد أن لم يكن ذلك ممكنا خلال القمة العربية التي تعقد في الجزائر.تأتي هذه الدعوة بعد غياب الملك المغربي محمد السادس عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر.وقال بوريطة في تصريحه: " أصدر جلالة الملك تعليماته بإرسال دعوة مفتوحة للرئيس تبون، لأنه لم يكن من الممكن إجراء هذا الحوار في الجزائر".يشار إلى أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ عقود، وزاد التوتر في الفترة الماضية حد القطيعة الدبلوماسية في أغسطس الماضي.وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الأيام الأخيرة عن نيته زيارة الجزائر العاصمة، حيث دعاه الرئيس تبون للمشاركة في أعمال القمة العربية، لكن، بحسب رئيس الدبلوماسية المغربية "لم يأت أي تأكيد (من الجانب الجزائري) من خلال القنوات المتاحة" بعد أن استفسر الوفد المغربي في الجزائر عن الترتيبات المخطط لها لاستقبال العاهل المغربي، معربا عن أسفه لعدم وجود "أي رد من خلال القنوات المناسبة".وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعرب في مقابلة تلفزيونية، عن أسفه يوم الاثنين لما وصفها بـ"الفرصة الضائعة"، في إشارة إلى غياب الملك المغربي عن القمة المنعقدة في الجزائر.وردا على تصريحات نظيره الجزائري التي تفيد بأن الرئيس تبون كان سيستقبل محمد السادس رسميا عند وصوله إلى الجزائر العاصمة، رأى وزير الخارجية المغربي أن "هذا النوع من الاجتماعات لا يمكن ارتجاله في صالة المطار".كما أكد وزير الخارجية المغربي الذي يمثل المغرب في القمة العربية أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته بتوجيه دعوة مفتوحة للرئيس تبون لأن مثل هذا الحوار لا يمكن أن يتم في الجزائر.