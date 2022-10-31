الدفاع الروسية: روسيا تعلق مرور السفن عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود

وكالات - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.





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وقالت الوزارة الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إنه "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب "مبادرة البحر الأسود".وأضاف البيان أن "مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به، نظرا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية".وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات.وأضافت وزارة الدفاع أن روسيا تأمل بمساعدة الأمم المتحدة في الحصول على ضمانات عدم استخدام الممر الآمن والموانئ للعمليات العسكرية ضد القوات الروسية.يذكر أن الاتفاقات بشأن إقامة الممر الآمن لتصدير الحبوب الأوكرانية وشروط مرور السفن، تم عقدها الصيف الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في إسطنبول.