أردوغان: سنواصل مساعينا لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب

وكالات - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تصريح له بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب، أنّ بلاده ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية رغم تردد موسكو.





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جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال النسخة الثامنة من "مؤتمر الطب في العالم التركي" الذي تنظمه منظمة الدول التركية في مدينة إسطنبول.وعزا الرئيس التركي تردد روسيا في الالتزام باتفاق الحبوب إلى عدم توفير التسهيلات التجارية لها على غرار التسهيلات الممنوحة لأوكرانيا.وقال: "تمكننا نسبيًا من تقليص الأزمة الغذائية من خلال تقديم 9.3 ملايين طن من القمح الأوكراني إلى العالم" في إشارة إلى اتفاقية إسطنبول للحبوب.وأشار أردوغان إلى أنّ الأسباب الرئيسة في أزمة الغذاء العالمية هي الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد.وأضاف: "كما هو معروف، ثلث الإنتاج العالمي للحبوب يأتي من روسيا و أوكرانيا، وكنتم شاهدين على الجهود التي بذلناها من أجل إيصال هذه الحبوب للدول التي تهددها المجاعة".وفي 22 يوليو/ تموز رعت تركيا في إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين روسيا وأوكرانيا وبحضور الأمم المتحدة.وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.