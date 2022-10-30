زوجة الرئيس البرازيلي ترتدي قميصاً عليه علم إسرائيل أثناء تصويتها في الانتخابات الرئاسية


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 19:50 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، صوراً من داخل لجان التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، وقد شاركت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بصور لها أثارت جدلاً واسعاً.


أظهرت الصور التي تم تداولها لميشيل بولسونارو، زوجة جايير بولسونارو، ارتداءها لـ"تي شيرت" مطبوع عليه علم إسرائيل ومكتوب تحته كلمة إسرائيل باللغة الإنجليزية، وهي الصور التي أثارت جدلاً كبيراً وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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جدير بالذكر أنه قد بدأت، الأحد، عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، بين الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو، والرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



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