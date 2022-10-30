لعمامرة: ندعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 09:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.



وأضاف لعمامرة أمس السبت خلال انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب: "القضية الفلسطينية تمر اليوم بأصعب مراحلها، وسط تمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع".
..

.


وحيا لعمامرة الفلسطينيين على انخراطهم في المصالحة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية.

..
...

وقال لعمامرة: "نعول على الجميع في قمة الجزائر لبدء نهج جديد في العمل العربي المشترك".

وأضاف: "نرجو أن تكلل اجتماعتاتنا بالنجاح والتوفيق. ويتعين علينا مضاعفة الجهود، للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجدر بها أن تنطلق فعلا من البيت العربي".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255708

Hatrankha  (Switzerland)  |Dimanche 30 Octobre 2022 à 09h 52m |           
هذا وزير منافق وكل امريه منافقون وإلا كيف له ان يقول إحترام الوحدة الترابية للدول وهو الذي مع عسكره يريد تقسيم الدولة المغربية و يحتل اراضي تونسية وليبية ومغربية دولة منافقة و حكومة متخلفة يعيشون في عصور خلت .



En continu...

Toutes les news...
الأحد 30 أكتوبر 2022 | 4 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:03 12:10 06:41 05:13
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1928°-1828°-1826°-1827°-17
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   