السفارة الأمريكية في مصر تصدر بيانا وتحذر رعاياها


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 06:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.


وقال السفارة في بيان لها، يوم الجمعة، إنه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت مصر تراجعا ملحوظا لسعر صرف العملة، ما يؤثر على الاقتصاد والسكان"، وإن هناك "دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في القاهرة، بما في ذلك في أعقاب مباراة محلية لكرة القدم مساء اليوم".

..

.

وأضافت السفارة أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق الاحتجاجات المحتملة.

وأشارت السفارة إلى أنها لا تمتلك أي معلومات بشأن الأماكن المحددة للاحتجاجات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255645



En continu...

Toutes les news...
السبت 29 أكتوبر 2022 | 3 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:04 12:10 06:40 05:13
Babnet
22°
 Babnet26° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2028°-1927°-1928°-1826°-18
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   