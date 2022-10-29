السفارة الأمريكية في مصر تصدر بيانا وتحذر رعاياها

وكالات - دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة المواطنين الأمريكيين لالتزام الحذر على خلفية توقعاتها بشأن الاحتجاجات في المدينة.





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وقال السفارة في بيان لها، يوم الجمعة، إنه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت مصر تراجعا ملحوظا لسعر صرف العملة، ما يؤثر على الاقتصاد والسكان"، وإن هناك "دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في القاهرة، بما في ذلك في أعقاب مباراة محلية لكرة القدم مساء اليوم".وأضافت السفارة أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق الاحتجاجات المحتملة.وأشارت السفارة إلى أنها لا تمتلك أي معلومات بشأن الأماكن المحددة للاحتجاجات.