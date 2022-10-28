تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قاله بوتين عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وكالات - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "تويتر"، تفاعلا كبيرا مع إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.





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حيث قال بوتين أمس الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" في موسكو: "بن سلمان شاب، حازم، ذو شخصية. هذه حقيقة واضحة. لا تكون فظا معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة. هذا كل شيء، يجب احترام ولي العهد والسعودية نفسها، وهم سيردون بنفس الطريقة".وجاءت تصريحات الرئيس بوتين ردا على سؤال حول علاقات روسيا مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل اتهام الولايات المتحدة للمملكة بالانحياز لجانب روسيا إثر قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.وتداول نشطاء على "تويتر" فيديو لتصريحات الرئيس الروسي، متباهين بولي العهد السعودي والانجازات التي قام بها، محذرين الإدارة الأمريكية من التطاول عليه.يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كانت قد ذكرت في تقرير لها عن توتر العلاقات الأمريكية السعودية، ونقلا عمن وصفتهم بـ"مصادر بالحكومة السعودية"، فأن الأمير محمد بن سلمان يسخر من هفوات الرئيس جو بايدن ويشكك في قواه العقلية في جلساته الخاصة، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.