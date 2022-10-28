جاء في جريدة الصباح بتاريخ الخميس 27 أكتوبر 2022 رسالة وجهها العقيد لطفي القلمامي الى رئيس الجمهورية يطلب فيها لقاءه لاصلاح تبعات الظلم الفادح الذي لحقه و يذكره بالمراسلة التي وجهها له في 21 فيفري2022 يدعوه فيها الى تسوية مساره المهني بعد المظلمة التي مارستها الدولة في حقه منذ فيفري 2011 رغم حصوله على حكم قضائي بعودته الى العمل صلب وزارة الداخلية (توجد نسخة من الرسالة لدى موقع Babnet) ،، و من المفارقات العجيبة ان العقيد القلمامي لا يتحصل على جراية التقاعد وهو ما اربك وضعيته الاجتماعية و هنا دعا رئيس الدولة باعتباره رجل قانون الى النظر في الموضوع معولا على حسه الاجتماعي و الإنساني .. و كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد التقاه في مكتبه ووعده برد الاعتبار و تسوية الموضوع لكن تلك الوعود بقيت دون تفعيل .
جريدة الصباح : العقيد القلمامي يطلب لقاء رئيس الجمهورية
En continu...
السبت 29 أكتوبر 2022 | 3 ربيع الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:55
|17:28
|15:04
|12:10
|06:40
|05:13
|
22°
|26°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-20
|28°-19
|27°-19
|28°-18
|26°-18
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 42 817) الخزينة العامة للبلاد التونسية تكش
( 36 843) المواطنة التي قامت بتصوير نقيب الح
( 23 697) بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب كرة
( 23 468) الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن
( 23 236) محمد البوزيدي: أجانب وشخصيات معرو
( 22 147) والي بنزرت يطلب من رئيس البلدية تز
( 22 017) على قناة التاسعة: مشادة كلامية بي
( 20 524) البحيري يقاضي وفاء الشاذلي
( 18 513) خطايا ضخمة واحكام سجنية لمسؤولين
( 18 332) وزارة الداخلية تعلن الغاء استخدام
( 18 066) 6 أشهر سجنا لعماد الدائمي
( 18 051) اوشى به صديقه وعينه بن علي وزيرا :
( 17 271) القبض على امام جامع خلال مداهمة مر
( 16 688) بعد مداخلة أغضبت الأهالي " معز بن
( 16 629) الاحتفاظ بضابط في الحرس ومباشرة ق
( 16 182) صورة اليوم: العضو المؤسس للشركة ال
( 16 067) السعودية... الحكم بـ15 سنة سجنا ع
( 15 870) نتيجة مروره بفترة ركود... لطفي بن
( 15 458) علماء ألمان يفجرون مفاجأة مدوية عن
( 15 233) لطفي العماري في حالة هستيريا: " ما
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 255580