جريدة الصباح : العقيد القلمامي يطلب لقاء رئيس الجمهورية

جاء في جريدة الصباح بتاريخ الخميس 27 أكتوبر 2022 رسالة وجهها العقيد لطفي القلمامي الى رئيس الجمهورية يطلب فيها لقاءه لاصلاح تبعات الظلم الفادح الذي لحقه و يذكره بالمراسلة التي وجهها له في 21 فيفري2022 يدعوه فيها الى تسوية مساره المهني بعد المظلمة التي مارستها الدولة في حقه منذ فيفري 2011 رغم حصوله على حكم قضائي بعودته الى العمل صلب وزارة الداخلية (توجد نسخة من الرسالة لدى موقع Babnet) ،، و من المفارقات العجيبة ان العقيد القلمامي لا يتحصل على جراية التقاعد وهو ما اربك وضعيته الاجتماعية و هنا دعا رئيس الدولة باعتباره رجل قانون الى النظر في الموضوع معولا على حسه الاجتماعي و الإنساني .. و كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد التقاه في مكتبه ووعده برد الاعتبار و تسوية الموضوع لكن تلك الوعود بقيت دون تفعيل .





