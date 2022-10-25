وفاة الممثل الفكاهي ليسلي جوردان في حادث سيارة بهوليوود

وكالات - لقي الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة «إيمي» عن دوره في مسلسل «ويل آند غريس»، حتفه يوم (الاثنين) عن 67 عاماً في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهباً إلى عمله في هوليوود.





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وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن جوردان تعرض فيما يبدو «لمشكلة طبية» غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير تابع لشركة «وارنر براذرز» حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان «كول مي كات» أو (نادني كات).وتوفي في موقع الحادث، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.ويشارك الممثل في المسلسل بدور خباز أعزب في مقهى بولاية كنتاكي تملكه الشخصية الرئيسية «كات» التي تلعب دورها مايم بيالك.والمسلسل الذي يُنتج حالياً الموسم الثالث منه مقتبس إلى حد بعيد من المسلسل الفكاهي البريطاني «ميراندا».ويشتهر جوردان، الذي وُلد في ولاية تنيسي، للجمهور الأميركي بدوره في المسلسل الفكاهي «ويل آند جريس» الذي عُرض على شاشة «إن بي سي» ولعب فيه دور بيفرلي ليسلي.وقد حصل على جائزة «إيمي» عن أفضل ضيف شرف في مسلسل فكاهي عام 2006.واكتسب جوردان شهرة واسعة بين جمهور ينتمي لسن أصغر من خلال سلسلة من المقاطع المصورة الساخرة التي نشرها على تطبيق «إنستغرام» عن الحياة اليومية خلال الحظر الذي فُرض لمكافحة فيروس «كورونا»، وانتشرت انتشاراً واسعاً خلال الجائحة.وجوردان المعروف بقامته القصيرة ولكنته الجنوبية ظهر كضيف شرف في «مورفي براون» و«لويز آند كلارك: ذا نيو أدفنتشرز أوف سوبرمان»، و«ستار تريك: فويجر»، و«أميركان هورور ستوري».وقال وكيل أعماله في بيان «العالم بالتأكيد يقبع في مكان مظلم أكثر اليوم بدون الحب الذي يمنحه جوردان».وأضاف «لم يكن جوردان موهبة كبيرة تستمتع بالعمل معها فحسب، وإنما كان ملاذاً عاطفياً للأمة في واحد من أصعب الأوقات».