الكز * من ينجدنا بترجمته إلى الفرنسية؟؟؟

الطاهر العبيدي





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أيام مرحلتي الابتداىية كان هناك بمدرستنا فصلين فيهما حوالي92 تلميذ متأهلين للامتحان القومي للحصول على ختم شهادة الابتداىي "السيزيام" بلغتنا المتداولة ونجح من هذا العدد ست تلاميذ فقط كنت على راسهم وكانت النتائج تنشر في جريدة الصباح مما يعزز قيمة ذلك النجاح عند الاهالي والجيران وتنطلق الزغايد والاعراس حتى يصبح من تحصل على السيزيام من المشاهير في حيهبعدها بمدة صادف ان مررت بجانب نادي الشعبة الدستورية حيث الطريق حتما يمر بذاك المكان وللامانة كنت منذ طفولتي لا احبذ التصفيق ولا اللهث وراء المسؤولين حين يزورون الاحياء فتجند لهم الاطفال والنساء والشيوخ للتهليل والتحشيدوانا في طريقي وجدت جمعا من الاطفال والشباب ومعهم أحد المنشطين الدساترة المكلف بتاطير الشباب الدستوري وحين رآني بادرني أمام هذا الجمع قائلا: "اسمع انت نجحت في "السيزيام" من "اول ضربة كانك مثقف بالحق قلي اسم "الكز" بالفرنسية" ودون ان أنطق التفت لمن حوله وقال لهم "قلت ليكم ما يعرفش" مضيفا واحد ينجح في السيسيام" وحتى اسم "الكز بالرومية ميعرفوش" وهو ايضا لا يعرفه اجزم بالغياب... وتعالت الضحكات والسخرية لم ينتظر جوابي لانه متأكد اني لا اعرف "الكز" وأنتم يا من تقرؤوني هنا متيقن انكم لا تعرفون ترجمة "الكز" بالفرنسية..ولا لوم على الجميع بما فيهم أصدقائي اساتذة الفرنسية والباحثين والمحللين والسياسين والاستراتجيين والاستشرافيين اجزم أمام الملأانكم عاجزين على ترجمة سياسة واوضاع البلد بعد ان تحولت إلى" كز "...------------------------------------------------------* الكز * نبتة نجدها زمان في فصل الربيع وتأكل.