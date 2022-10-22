المحرس: جمعية مهرجان الثقافة والتراث تكرّم ثلّة من المثقّفين

باب نات - أجمع المتدخلون في حفل تكريم خصص، يوم السبت 22 اكتوبر 2022، بأحد النزل بمدينة المحرس، لكل من عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الأستاذة نجيبة شقير، ومديرة الحي الجامعي إبن الجزار بصفاقس السيدة عفيفة بوبكري، ونادي الغناء "إليكن" في شخص الأستاذ عماد خشارم، على أن المحتفى بهم يجسدون قيم المثقف والمفكر والمساهم في اثراء المشهد الثقافي بالجهة.











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وعرف هذا الحفل التكريمي، الذي نظمته جمعية مهرجان المحرس للثقافة والتراث، مداخلات ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي وممثلي عدد من الجمعيات الناشطة من مدينة المحرس، والذين أبرزوا في شهاداتهم الاهتمامات المعرفية المتعددة للمحتفى بهم ودورهم المميز في إغناء الحقل الثقافي محليا وجهويا ووطنيا.





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وللإشارة فقد لقيت هذه المبادرة استحسان من قبل الحاضرين وخصوصا رئيس بلدية المحرس محمد شنيور ورئيس لجنة الثقافة ببلدية المحرس المستشار البلدي نجيب سلام والذين قاموا بتسليم دروع التكريم للمحتفى بهم. .





وائل الرميلي



وعرف هذا الحفل التكريمي، الذي نظمته جمعية مهرجان المحرس للثقافة والتراث، مداخلات ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي وممثلي عدد من الجمعيات الناشطة من مدينة المحرس، والذين أبرزوا في شهاداتهم الاهتمامات المعرفية المتعددة للمحتفى بهم ودورهم المميز في إغناء الحقل الثقافي محليا وجهويا ووطنيا.وللإشارة فقد لقيت هذه المبادرة استحسان من قبل الحاضرين وخصوصا رئيس بلدية المحرس محمد شنيور ورئيس لجنة الثقافة ببلدية المحرس المستشار البلدي نجيب سلام والذين قاموا بتسليم دروع التكريم للمحتفى بهم. .وائل الرميلي