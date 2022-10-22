جونسون يحظى بدعم البرلمانيين لخوض الانتخابات


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 19:58 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، حصل على دعم أكثر من 100 برلماني، مما سيتيح له الترشح لانتخابات رئاسة الحكومة.


وقالت القناة: "حصل بوريس جونسون على دعم أكثر من 100 عضو في البرلمان البريطاني ولهذا يمكن أن يظهر اسمه على بطاقات الاقتراع".

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وأعلن عضو مجلس العموم بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جيمس دودريدج، أن جونسون سيترشح مجددا لمنصب رئيس الحكومة بعد استقالة تراس.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن جونسون وصل إلى لندن صباح اليوم السبت، عائدا من منطقة البحر الكاريبي حيث كان يمضي عطلة.

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