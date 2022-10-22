وفاة الفنان السعودي خالد سامي بعد صراع مع المرض

وكالات - توفي مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر، الفنان السعودي خالد سامي عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مع المرض.





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وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرا.. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفني خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحية".وأضاف "والدي كان أيقونة فنية، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلا طيبا.. أنا وعائلتي نمر بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.يذكر أن خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج، شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله "عائلة أبو رويشد" و"طاش ما طاش" و"أبو العصافير".