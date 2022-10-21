المغرب.. الحكم بالسجن وغرامة 3.4 مليون يورو على فرنسي أدين بالاحتيال عبر البيتكوين


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 06:31قراءة: 1 د, 21 ث
      
أدان القضاء المغربي، الفرنسي توماس كلوسي البالغ 21 عاما بتهمة الاحتيال والاستخدام غير القانوني للعملة المشفرة، وحكم عليه بالسجن 18 شهرا، وغرامة قدرها 3.4 مليون يورو.


وكلوسي مسجون منذ 23 ديسمبر 2021 وقد مثل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية وقدّم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال.

..

.

ووجهت إليه تهمة "الاحتيال" و"الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية" ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.

وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.
..
...


وقال محاميه محمد أغناج في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه يعتزم الاستئناف، علما أن المحاكمة أرجئت مرارا.

وأثناء جلسة الاستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم، وقال "لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا".

وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة "الاحتيال" قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.

وقال أغناج "الصفقة تمت.. لم يكن هناك أي احتيال.. توماس كلوسي تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته"، لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا "إن هذه الاتفاقية لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي".

كما مثّل بلقديوي مدعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالاحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين لشراء ثلاث ساعات فاخرة.

وقال المدعى عليه للمحكمة إنه "لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد وأنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة".

وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255145



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 21 أكتوبر 2022 | 25 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:37 15:11 12:11 06:32 05:06
Babnet
17°
Babnet30°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1731°-1930°-2032°-2031°-21
  • Avoirs en devises
    22842,0

  • (20 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25325 DT        1$ =3,29066 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct )   1680,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   