في ظهور نادر.. ماكرون وساركوزي جنبا إلى جنب في المسجد الكبير بباريس


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 20:27قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - احتفل المسجد الكبير بباريس الأربعاء بالذكرى المئوية لتأسيسه، في مراسم شارك فيها شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.


وماكرون ليس الرئيس الأول الذي يزور المسجد الكبير، فالرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند زاراه أكثر من مرة، وكذلك فعل وزراء الداخلية والشؤون الدينية المتعاقبون.

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هذا، واستحضر ماكرون بالمناسبة كيفية بناء هذا الجامع من قبل الجاليات المسلمة (دول جنوب الصحراء الإفريقية والمغرب العربي أساسا) التي ساهمت في الدفاع عن فرنسا ودفعت ثمنا لذلك أرواح 70 ألف جندي قضوا في ساحات الحرب العالمية الأولى.

وشدد على أن هذا المسجد اعتراف من فرنسا بإسهامات المسلمين في نهضتها.
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