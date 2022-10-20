وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها من حكومة ليز تراس


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 06:23قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - في خضم أزمة سياسية متصاعدة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الأربعاء تقديم استقالتها من حكومة ليز تراس.


وقالت و برافرمان إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.

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وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر، "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل". كما قالت برافرمان إن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.


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