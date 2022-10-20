أردوغان لتبون: تركيا ترغب في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة

وكالات - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي.





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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فإن الرئيسين بحثا خلال الاتصال العلاقات القائمة بين تركيا والجزائر وقضايا إقليمية.وأبدى أردوغان رغبته في زيادة التعاون بين البلدين بقطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى.وأعرب الرئيس التركي عن شكره لتبون على الخطوات الصادقة التي اتخذها في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.ورحب أردوغان "بالمستوى الاستثنائي" الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.الرئاسة الجزائرية، قالت إن تبون وأردوغان تطرقا في المكالمة، إلى "العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين".وأضافت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس التركي هنّأ تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية.وحسب البيان فقد تمنى أردوغان للرئيس تبون "تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب، من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر بالجزائر".يذكر أن البلدين وقعا 15 اتفاقية تعاون بينهما شملت مختلف القطاعات، خلال زيارة تبون إلى تركيا منتصف مايو الماضي.