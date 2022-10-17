ألمانيا.. طيارو شركة "يورو وينغز" يبدأون إضرابا يستمر 3 أيام


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 06:06قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - ترك الطيارون في شركة "يورو وينغز" التابعة لشركة "لوفتهانزا" العمل في وقت مبكر يوم الاثنين، في إجراءات مهنية جديدة ضد الشركة للضغط من أجل مطالبهم بالحصول على رواتب أفضل وراحة أكبر.


وقال متحدث باسم نقابة الطيارين فيرينغونغ كوكبيت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له، حيث لم يكن هناك عرض جديد من شركة الطيران.

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وتأمل "يورو وينغز" أن يجري تسيير أكثر من 230 من بين 400 رحلة طيران أو ما يقارب ذلك كان من المقرر لها الانطلاق يوم الاثنين.

وقالت "يورو وينغز" إنها تتوقع أيضا أن تكون قادرة على القيام بأكثر من نصف برنامج رحلاتها المجدولة ليومي الثلاثاء والأربعاء.
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يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يضرب فيها الطيارون عن العمل في "يورو وينغز"، الناقل الألماني منخفض الكلفة المملوك لشركة "لوفتهانزا".

وخلال الإضراب الأول الذي جرى في 6 أكتوبر الجاري، تم إلغاء نحو نصف جميع الرحلات الجوية، ما دفع عشرات الآلاف من الركاب لتغيير خططهم أو تأجيل رحلاتهم.

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