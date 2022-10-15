بايدن: باكستان ربما من أخطر دول العالم.. إسلام آباد تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 13:31 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم السبت إن بلاده استدعت السفير الأميركي دونالد بلوم بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية دون أي تماسك".


وأضاف الوزير الباكستاني أنه فوجئ بتعليقات الرئيس بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل.

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وقال الوزير بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات أول أمس الخميس خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.
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وكان وزير الطاقة الباكستاني "خُرّم ستغير" قد وصف تصريحات الرئيس الأميركي بشأن السلاح النووي الباكستاني بـ"الخاطئة بالكامل"، وأضاف الوزير في تصريح لمجموعة من الصحفيين في إحدى بلدات إقليم البنجاب (شمال شرق) أنه لا أساس للتصريحات التي أدلى بها الرئيس بايدن بشأن وضع السلاح النووي الباكستاني.

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