عيد الجلاء ... فمتى يكتمل الجلاء !؟


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 09:19 قراءة: 1 د, 58 ث
      
منجي باكير


كان الإستخراب الفرنسي لبلادنا و ما جرّه لها من مأسي وقتل ونهب للمقدرات وتغريب وتغييب و استغلال وإذلال ،،، ثم كان الإستقلال - المنقوص - حتى جاء الجلاء ، جلاء آخر جندي عن تراب الوطن ، جلاء أخبر التاريخ عنه كثيرا من الإجرام والدموية وزهق الأرواح بوحشية ، منه ما سُجّل و أكثره أُهمل للوحشية التي رافقته و للاجرام السياسي المحلّي الذي دفع إليه ...

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لكن الثابت أنّ فرانسا لم تذعن لاخلاء البلد من جنودها و عساكرها إلا بعد ان أعدت طبخاتها السياسية و ضمنت بمختلف الصيغ أن تونس ستبقى لها ملكية خاصة ومزرعة خلفية ، فوُقّعت الوثائق وأمليت الشروط وفرضت التبعات و وضعت فرانسا يدها غصبا على ماطاب لها من الثروات ، وقُعت على ذلك و أكثر مع من - استأمنتهم - على تركتها الاستعمارية وفوضتهم لحكمها و قيادتها على الشاكلة والنمط الذي تحدده هي وترتضيه ، وقّعت ذلك على و ثائق ومراسيم ومعاهدات لم يعرف الشعب أكثرها برغم مرور كمّ من العقود على التصريح بالإستقلال ،،،

لا يعرف خاصة الشعب و لا عامته عن أهم تلك الوثائق الرسمية ، لكن ما يحدث على الواقع لا يحمل الشك و لا يقبل المراء ، واقع السياسة بداخليها و خارجيها ، واقع الإقتصاد و ارتهانه الحصري و ما اتصل بذلك في الثروات و المقدرات والاستيراد والتصدير و التجارة ، واقع إغلاق النافذة المطلة على الشرق مقابل فتحها على الغرب بلا أدنى تحفظ ، واقع الحراك الثقافي والمشهد الإعلامي و خصوصا واقع التعليم في كل مراحله ...
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يعرف الشعب أنّ ثرواته وخيرات بلاده في حكم السياسة التي تقنعه دوما بأنّ هذا البلد عقيم لا ينتج ، فقط هو يراهن على - الأدمغة - والعقول ، يعرف ان هذا ضحك على الذقون ومادة استهلاكية بدت تتعرى امام مدّ ادوات التواصل الإجتماعي التي تكشف تواترا ما يخفى ولكن يبقى ما خفي أعظم .

لكن ما بقي - بلاء - مستفحلا هو التبعية المجحفة في قطاعات الثقافة والإعلام و التعليم ، هذه القطاعات التي لم يصلها الجلاء بعد ... قطاعات بقيت تحكمها الوصاية الفرنكوفونية في حرص على اجتثاثها من حاضنتها العربية الإسلامية في صيغ استئصالية تغريبية لإلحاقها - بقيم - فرانسا العلمانية و تغذيتها بحداثة على مرجعية شذوذ الفكر والجسد و التجرد من كل المفاهيم التراثية المحلية و نبذ وإقصاء الديانة و الهوية ...

هذا الجلاء ، لكن لن يكون له عيدا حقيقيا حتى تكتمل معالمه ويصح لفظه ومعناه ،،، حتى تنجلي كل القيود والإرتهانات الفرانساوية الاستعمارية المادية و المعنوية و حتى تكون للبلاد سيادة تقريرية مستقلة !!
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254801

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 15 Octobre 2022 à 10h 21m |           
الجلاء سيتم يوم تعود الاخلاق والقيم
انما الامم الاخلاق ما بقيت - قان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
واندثروا تحت المستعمرين والمستبدين



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