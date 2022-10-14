وكالات - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن تعتزم التفاوض مع الرياض بشأن قرار "أوبك +" الأخير بخفض إنتاج النفط والذي أثار انتقادات حادة في الأوساط الأمريكية.





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ولم يضف بايدن أي تفاصيل حول المفاوضات، وردا على سؤال وجهه أحد الصحفيين عن رسالته للسعودية بعد قرارها الأخير أجاب: سأتحدث إليكم في وقت لاحق.ومن جهتها فنّدت وزارة الخارجية السعودية المزاعم الأمريكية بأن روسيا تقف وراء قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط نكاية بالولايات المتحدة والغرب وإفشال الجهود المبذولة من قبلهما لحث الدول المنتجة للنفط على رفع إنتاجها للتقليل من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.وأوضحت الوزارة أن المصادقة على القرار تمت لاعتبارات اقتصادية بحته.