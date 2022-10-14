أمير قطر والرئيس التركي يترأسان اجتماعات "اللجنة الاستراتيجية" بين بلديهما


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 06:31 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - يترأس أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين بلديهما.


الديوان الأميري ذكر أن الأمير القطري الذي وصل مساء اليوم إلى تركيا، يترأس مع أردوغان اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

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وحسب بيان عن الديوان القطري فإن الدورة ستتناول "سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".

تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر 2014.
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وتُعقد اجتماعات اللجنة كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية.

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