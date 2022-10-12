الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين استفتاءات دونباس على الانضمام لروسيا

وكالات - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.





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وصوتت إلى جانب القرار 143 دولة، بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت. وعارضت القرار 5 دول، هي روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا.وينص القرار على عدم الاعتراف بـ "تغيير وضع أقاليم لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه الأوكرانية" وانضمامها لروسيا حسب نتائج الاستفتاءات التي جرت فيها.ويؤكد القرار على "التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا في إطار حدودها المعترف بها دوليا".ويدين القرار "تنظيم موسكو للاستفتاءات ومحاولة ضم" المناطق.