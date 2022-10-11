جائزة نوبل للاقتصاد تمنح لثلاث جهات


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 13:24 قراءة: 0 د, 43 ث
      
منحت جائزة نوبل الاقتصاد لحاكم الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ.


وفاز الناشط الحقوقي، أليس بيالياتسكي، من روسيا البيضاء ومنظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، ومركز "الحريات المدنية" الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، الجمعة.

..

.

كما فازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، الخميس، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022.

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.


وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.

والأربعاء، منحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

تبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

تأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254594



..
...

En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 | 15 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2330°-2226°-2226°-2025°-21
  • Avoirs en devises
    23516,2

  • (10 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,23500 DT        1$ =3,29800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   