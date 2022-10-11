"بلومبيرغ": خط بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكنه إمداد أوروبا بالغاز


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 06:38 قراءة: 1 د, 21 ث
      
وكالات - قالت وكالة "بلومبيرغ" إن شركة البترول النيجيرية والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم وقعا مذكرة تفاهم الشهر الماضي جعلت مشروع مد أنبوب الغاز طويل الأمد أقرب إلى الواقع.


وأضافت "بلومبيرغ" أن القناة هي واحدة من مبادرتين من هذا القبيل تروج لها الشركة النيجيرية في محاولة للاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر جديدة للغاز بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة NNPC في مقابلة في العاصمة النيجيرية أبوجا: "سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا العام المقبل".

وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر (3840 ميلا) والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الإفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.

كما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة، من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم.

وسيتكلف بناء المشروع ما بين 20 و25 مليار دولار وسيتم تشييده على مراحل، وفقا لكياري، الذي يتوقع أن يستغرق الجزء الأول ثلاث سنوات للانتهاء والأخرى خمس سنوات.

وبعد اتفاق سابق في 2018، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن خط الأنابيب قد يستغرق 25 عاما حتى يكتمل.

وتقتصر صادرات نيجيريا من الغاز حاليا على الشحنات من نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة، وهي مشروع مشترك بين NNPC وشركات الطاقة الدولية بما في ذلك Shell Plc وEni SpA.

وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.

وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد.

وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة "يمكن تحقيقه بشكل كبير".

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