وزير الخارجية التركي: هناك فتور في علاقاتنا مع الإمارات والتطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 06:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تريد الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى استمرار التطبيع مع مصر وإسرائيل.


وأفاد مولود تشاووش أوغلو بأنه كان هناك فتور في علاقات تركيا مع الإمارات العربية المتحدة، والآن يعملون على إزالته، مشيرا إلى أن علاقاتهم مع السعودية تأخذ مجراها الصحيح.

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وأضاف في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر.

وشدد الوزير التركي على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية.

هذت، وصرح بأن بلاده سعت أكثر من أي دولة أخرى لإنهاء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

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