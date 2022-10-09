باستريكين: الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية

وكالات - أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية.







وقال باستريكين: "تمكنا من تحديد المتهمين الذين خططوا لتنفيذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم".



