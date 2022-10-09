باستريكين: الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 18:46 قراءة: 0 د, 9 ث
      
وكالات - أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية.


وقال باستريكين: "تمكنا من تحديد المتهمين الذين خططوا لتنفيذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم".

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