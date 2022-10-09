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باستريكين: الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية
Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 18:46
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وكالات -
أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية.
وقال باستريكين: "تمكنا من تحديد المتهمين الذين خططوا لتنفيذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم".
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