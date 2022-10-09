أردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة ما دمت في السلطة


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 06:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة شهريّا ما دام في السلطة، وذلك بعد أن فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين الشهرين الماضيين.


وقال أردوغان، أمام حشد في إقليم باليكسير غربي البلاد: "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم... مرور كل أسبوع وكل شهر".

ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.

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